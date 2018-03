Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Analyst Jeremy Redenius passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an den jüngsten Quartalsbericht des Industriegasekonzerns an. Der Experte bleibt angesichts seiner Sorge vor einer Stagnation des Europageschäfts und des "überaus optimistischen" Synergieziels im Zuge der Praxair-Fusion weiter zurückhaltend./ag/ajx Datum der Analyse: 12.03.2018

ISIN: DE0006483001