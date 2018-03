Erneut werden hier zum Wochenstart die aussichtsreichsten Aktien unter die Lupe genommen, welche einen statistischen Vorteil für Ihr Trading aufweisen. Dabei sind mehrere DAX-Werte in das statistische Raster gefallen, die wir Ihnen nun genauer in den Top Edge-Aktien der Woche vorstellen möchten. Die Top Edge-Aktien wurden mit Hilfe unseres Algorithmus analysiert und befinden sich in einer statistisch ...

