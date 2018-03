Bad Marienberg - Die AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90), ein auf die professionelle Flächenbewirtschaftung in Rumänien spezialisiertes Landwirtschaftsunternehmen, hat eine strategische Partnerschaft mit der Agricon GmbH, dem führenden Lösungsanbieter für digitalen Pflanzenbau in Mittel- und Osteuropa, vereinbart, so die AGRARIUS AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

