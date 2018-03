Liebe Leser,

Hypoport hat in dieser Woche die vorläufigen Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Diese sind, was Analystenerwartungen angeht, durchwachsen ausgefallen. Wobei dies nach den Ergebnissen per Q3 2017 teilweise bereits erwartet worden war. Insofern zeigt die Aktie, trotz der leicht unter den Erwartungen ausgefallenen Zahlen, eine positive Entwicklung. Das Unternehmen hat es geschafft, eine Umsatzsteigerung von 24 % gegenüber dem Vorjahr zu erzielen.

Eigene Prognose ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...