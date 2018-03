Die Selbstheilung der Märkte ist in Gange, die EZB greift weniger stark ein. Teilte sie mit. Wird es ruppiger? Selbst wenn, dann sind Turbo-Optionsscheine eine Option für Risikobereite. Und wenn es ruhiger ist? Auch. Sagt Anouch Wilhelms von der Commerzbank. Mit Turbos dem Basiswert auf die Sprünge helfen oder kurzfristig spekulieren. Anouch Wilhelms von der Commerzbank sieht Turbo-Optionsscheine für viele Marktlagen geeignet. Allerdings nicht ohne Risiko: Totalverlust heißt das. Kann es heißen. Weil der Hebel in beide Richtungen wirkt. Was ist, wenn es wieder volatiler wird? Das und mehr beantwortet Anouch Wilhelms im Gespräch mit Antje Erhard.