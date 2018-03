Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für zum Umtausch eingereichte Linde-Papiere angesichts der jüngsten Euro-Stärke zum US-Dollar von 230 auf 220 Euro gesenkt. Die Einstufung für die Papiere des Industriegaskonzerns ließ Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Neutral". Der Experte setzt darauf, dass die Fusion mit Praxair zustande kommt, und hofft dann vor allem auf eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Er traut der neuen Linde Plc in den kommenden fünf Jahren ein durchschnittliches operatives Ergebniswachstum von 8 Prozent zu./ck/ag Datum der Analyse: 12.03.2018

