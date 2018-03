Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Görlitz (pts016/12.03.2018/14:00) - Das FinTech Softwarehaus niiio finance group AG gibt eine Neuzusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt. Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Steffen Seeger, Mitgründer und bis Ende 2016 Mitglied des Vorstands der FIDOR Bank. Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der niiio finance group AG wird Steffen Seeger. Der Diplom-Kaufmann Seeger war vor Mitgründung der FIDOR Bank, die als Europas erste digitale Challenger-Bank gilt, über 20 Jahren als Unternehmensberater, die meiste Zeit davon in führenden Positionen bei KPMG Consulting und BearingPoint tätig. Dr. Martin Deckert verlässt den Aufsichtsrat der niiio finance group AG aufgrund neuer Mandate, bleibt dem Unternehmen aber partnerschaftlich weiterhin verbunden. Mit Datum vom 2.3.2018 wurden die Herren Dr. Martin Setzer, ehemals Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg und ab 1.4.2018 IT-Vorstand der Viridium-Gruppe, und Malte Spieß, Leiter Spezialmandate der Braunschweiger Privatbank, eine Zweigniederlassung der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der niiio finance group AG bestellt. Dr. Martin Setzer bringt langjährige Erfahrung in digitaler Transformation und Delivery von Großprojekten mit. Als ehemaliger Vorstand einer Großbank hat Dr. Martin Setzer zudem große Erfahrungen in Steuerung, Regulatorik und Risikomanagement. Er verfügt zudem über ein sehr breites Netzwerk, insbesondere bei Banken und Sparkassen. Mit Malte Spieß bereichert ein ausgesprochener Experte aus dem Bereich Private Banking des genossenschaftlichen Sektors den Aufsichtsrat. Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind Michael Mellinghoff und Prof. Dr. Peter Balzer. Die Gesellschaft bedankt sich bei Dr. Martin Deckert für die gute Zusammenarbeit und begrüßt die beiden neuen Mitglieder. Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neu besetzten Aufsichtsrat: "Die Mitglieder des Aufsichtsrats bringen einen breiten Wissens- und Erfahrungsschatz ein, der sich über viele Geschäftsfelder und Märkte erstreckt. Ich bin mir sicher, dass das Gremium auch zukünftig eine große Bereicherung für unser Unternehmen sein wird. Die neue Besetzung des Aufsichtsrats ist ein weiteres positives Signal für unsere Stakeholder und Investoren." (Ende) Aussender: niiio finance group AG Ansprechpartner: Vorstand Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: ir@niiio.finance Website: www.niiio.finance Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180312016

