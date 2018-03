Donald Trump hat sein Wahlversprechen eingelöst und per Dekret Zölle auf Aluminium und Stahl eingeführt. Und auch europäische Autos könnten bald davon betroffen sein. Was hinter dem drohenden Handelskrieg steckt und warum der US-Präsident nicht in allen Punkten Unrecht hat, verrät Alexander Berger, Politischer Berater und Geschäftsführer bei Daubenthaler & Cie im Interview.