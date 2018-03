Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta018/12.03.2018/15:00) - Die Auden AG hat sich von ihrer Mehrheitsbeteiligung an der interstruct communications AG, Berlin, getrennt. Grund für die einstige Investition in die Kommunikationsagentur waren Synergieeffekte und die Erbringung von Dienstleistungen durch die Agentur über ein größeres Portfolio von Unternehmensbeteiligungen der Auden AG. Da das Portfolio der Beteiligungsgesellschaft im Rahmen der Refokussierung im Laufe des Jahres 2017 reduziert wurde, ist die weitestgehend kostenneutrale Rückabwicklung der interstruct Beteiligung ein weiterer konsequenter Schritt für die Auden AG.



(Ende)



Aussender: Auden AG Adresse: Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Reyke Schult Tel.: +49 30 98322205 E-Mail: ir@auden-ag.com Website: www.auden.com



ISIN(s): DE000A161440 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1520863200419



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 12, 2018 10:00 ET (14:00 GMT)