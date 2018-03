Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für United Internet von 46 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Mobilfunkdiscounter 1&1 Drillisch müsse und könne die Zahl seiner Vertragskunden um mindestens gut die Hälfte steigern, um ein eigenes Netzwerk aufbauen zu können und damit bei Neuverhandlungen in der Branche nicht von der Gnade der Konkurrenten mit Netzwerken abzuhängen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu deutschen Telekommunikations-Unternehmen. Die dadurch fallenden Kosten würden zudem für Spielraum bei den Bruttomargen sorgen. Er bevorzuge nun allerdings United Internet wegen des wohl nachhaltigeren Wachstums beim Barmittelzufluss./gl/ajx Datum der Analyse: 12.03.2018

