Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach der Berichtssaison der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche über das vierte Quartal 2017 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2200 Franken belassen. Die meisten Unternehmen hätten bessere Umsätze als erwartet sowie margenbedingte Ergebnisverbesserungen erzielt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Givaudan sei mit einem Marktanteil von 25 Prozent am defensiven Aromen- und Duftstoff-Geschäft einzigartig positioniert, um vom Wachstum in diesem Bereich zu profitieren./ck/ag Datum der Analyse: 12.03.2018

