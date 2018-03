Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Innogy anlässlich des "weitreichenden und komplexen Deals" zwischen RWE und Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Um die Kontrolle über Innogy zu erlangen und einen Beherrschungsvertrag zu schließen, sei vermutlich eine höhere Offerte von Eon nötig, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Chancen für ein Gegenangebot schätzt der Experte aber gering ein. Er erinnerte daran, dass der Konkurrenzdruck auf Innogy seit dem Börsengang gestiegen ist und sogar in einer Gewinnwarnung und dem Abschied des Vorstandschefs gemündet hatte./ag/ajx Datum der Analyse: 12.03.2018

