Die DZ Bank hat die Einstufung für Eon nach der von Eon und RWE vereinbarten Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,50 Euro belassen. Analyst Werner Eisenmann hält Eon für den Hauptprofiteur der geplanten Transaktionen. Die noch stärkere Konzentration auf den Netzbereich sei aufgrund der sehr gut kalkulierbaren und wohl auch attraktiven Gewinne sinnvoll, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Hohe Synergien sieht er in Deutschland, Osteuropa sowie bei der deutlichen Stärkung des Vertriebsbereichs./edh/ajx Datum der Analyse: 12.03.2018

ISIN: DE000ENAG999