Preisgekröntes Design wird mit zusätzlichen Funktionen und günstigem Preis verbunden



SodaStream will weitere überzeugte Kunden anziehen



Airport City, Israel (ots/PRNewswire) - SodaStream International Ltd. (NASDAQ: SODA), weltweit die Nummer 1 unter den Sprudelmarken, hat heute auf der International Home + Housewares Show in Chicago 2018 den Fizzi One Touch vorgestellt, seinen neuesten automatischen Wassersprudler.



Diese automatische Version des preisgekrönten Fizzi bietet Konsumenten überlegene Handhabung und modernstes Design zum erschwinglichen Preis. Der neue Fizzi One Touch wird für Verbraucher in den USA im Juni im Internet zu erwerben sein, und nach und nach für Kunden auf der ganzen Welt auf den 45 Märkten von SodaStream verfügbar gemacht.



Das elegante Design des Fizzi One Touch ist in zwei Farboptionen verfügbar: Piano-Schwarz und Reinweiß, und bietet drei Kohlensäureoptionen für den perfekten Drink. Der Fizzi One Touch verfügt über eine SodaStream-Flasche aus rostfreiem Stahl und einen Kohlensäuretank für 60 l. Das patentierte Verschlusssystem von SodaStream macht das Einsetzen der Flasche in die Maschine noch einfacher und komfortabler.



"SodaStream verändert die Trinkgewohnheiten der Verbraucher und die Einführung des Fizzi One Touch entspricht unserem Ziel, die Getränkeindustrie zu revolutionieren", sagte Daniel Birnbaum, CEO von SodaStream International. "Millionen Menschen verwandeln mithilfe von SodaStream mittlerweile gewöhnliches Leitungswasser in frischen Sprudel und mit dem Fizzi One Touch wird dieses Erlebnis jetzt mit einem einzelnen Tastendruck noch bequemer und unterhaltsamer", setzte Daniel Birnbaum fort.



Fizzi One Touch, der automatische Sprudelmacher, ist im Einzelhandel zum Preis von 119,99 erhältlich, wird ab Juni 2018 unter www.sodastreamusa.com eingeführt und ist ab September 2018 im Einzelhandel in den USA erhältlich.



Informationen zu SodaStream



SodaStream ist weltweit die Nummer 1 unter den Sprudelmarken. SodaStream ermöglicht Verbrauchern, in Sekundenschnelle ganz unkompliziert normales Leitungswasser in Sprudelgetränke mit oder ohne Geschmack zu verwandeln. Mit SodaStream trinken Verbraucher mehr Wasser, da gewöhnliches Wasser unterhaltsamer und faszinierender wird. Trinkwassersprudler von SodaStream bieten eine hoch differenzierte und innovative Alternative für Konsumenten, die ansonsten zu kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken in Flaschen und Dosen greifen. Die Produkte dienen der Gesundheit und fördern das Wohlbefinden, sind umweltfreundlich, kostengünstig, flexibel und unterhaltsam in der Anwendung. Erhältlich sind die Produkte in mehr als 80.000 Einzelhandelsgeschäften in 45 Ländern. Um weitere Information darüber zu erhalten, wie SodaStream Wasser zu einer spannenden Sache macht, folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/SodaStream), Twitter (https://twitter.com/SodaStreamUSA), Pinterest (https://www.pinterest.com/sodastreamusa/), Instagram (https://www.instagram.com/sodastreamusa) und YouTube (https://www.youtube.com/user/SodaStreamGuru) oder besuchen Sie www.SodaStream.com.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/652541/2017_12_18_Fizzi_On e_Touch.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/636193/SodaStream_Logo.jpg



Pressekontakt: Medienkontakte SodaStream International Maayan Nave Head of Global Communications maayann@sodastream.com SodaStream USA Stephanie Goldman The Pollack PR Marketing Group sgoldman@ppmgcorp.com