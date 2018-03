Trotz Steuerunterstützung rechnet die Deutsche Bahn laut einem Bericht mit einem Schuldenrekord. Besonders prekär ist die Lage bei der Güterbahn.

Trotz milliardenschwerer Hilfen des Steuerzahler dreht sich die Schuldenspirale bei der Deutschen Bahn immer schneller. Aufgrund der notwendigen Qualitäts- und Investitionsoffensive sei davon auszugehen, dass 2018 eine "Verschuldung in Höhe von 20,0 Milliarden Euro erreicht wird", heißt es in Konzern-Dokumenten, die Reuters am Montag vorlagen.

Dies wäre ein neuer Rekord - und mehr als die Bundesbahn aufgetürmt hatte, bevor sie 1994 zur Bahn AG wurde und den Schuldenberg erlassen bekam. Schon 2017 seien die Verbindlichkeiten um eine Milliarde auf 18,6 Milliarden gestiegen, heißt es in den Unterlagen. Der Verzicht des Bundes auf einige Dividenden-Zahlungen und die Kapitalspritze von einer Milliarde Euro hätten den Anstieg dabei noch gedämpft. Grund der Misere sei auch die "wirtschaftliche Schieflage" des Deutschland-Geschäfts, besonders der Güterbahn.

Die Bahn konnte 2017 zwar den Betriebsgewinn um 200 Millionen Euro auf 2,15 Milliarden Euro steigern. Dies ist aber in erster Line der internationalen Spedition Schenker sowie dem boomenden Fernverkehr von IC und ICE zu verdanken. Nach Abzug von Zinszahlungen für die Schulden, Steuern und der Dividende für den Bund bleiben dem Staatskonzern unter dem Strich nur etwas über 300 Millionen Euro - zu wenig, um notwendige Investitionen zu bezahlen. Sollte die Phase der Niedrigzinsen enden, käme die Bahn zusätzlich unter Druck. Der Konzern wollte sich zu den Informationen nicht äußern. Die Jahresbilanz wird offiziell am 22. März vorgestellt.

Prekär ist den Unterlagen zufolge erneut die Lage beim kriselnden ...

