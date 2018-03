Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2017 Empfehlung: Halten seit: 12.03.2018 Kursziel: 88,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 23.11.2017, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Vorläufige Geschäftszahlen 2017 im Rahmen der Erwartungen Die vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 fielen im Rahmen unserer Schätzungen aus. Wie von uns erwartet, konnte dabei im Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem der Großteil der CEWE FOTOBÜCHER und anderen Mehrwertprodukte umgesetzt wird, mit Umsatz- und Ergebniskennzahlen über den Vorjahreswerten eine erfreuliche Entwicklung vermeldet erzielt werden. Hierbei erachten wir es als besonders bemerkenswert, dass trotz der seit 2017 gültigen erhöhten Mehrwertsteuer auf Fotobücher in Deutschland der Absatz der CEWE FOTOBÜCHER im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum gesteigert werden konnte. Dies bestätigt unserer Ansicht nach unsere Annahme, dass die auf Qualität fokussierten CEWE-Kunden deutlich weniger preissensitiv sind als bei einigen Wettbewerbern, die geringere Qualität zu günstigeren Preisen anbieten. Zudem zahlte sich unserer Meinung nach hier auch der Ausbau der Markenbekanntheit, der bereits im dritten Quartal positive Effekte gezeigt hatte, nachhaltig aus. Neben dem angestrebten weiteren organischen Wachstum stärkte CEWE zuletzt die Geschäftsfelder Fotofinishing und Kommerzieller Online-Druck durch je eine Akquisition. Die getätigten Übernahmen belasten zwar zunächst die Ergebniskennziffern im laufenden Geschäftsjahr, dürften sich aber neben dem damit verbundenen Ausbau der Marktstellung sowie des Umsatzvolumens mittel- und langfristig auch positiv auf der Ertragsseite niederschlagen. Insgesamt bekräftigen wir daher unsere positive Einschätzung zu der Gesellschaft und dem Geschäftsmodell. Dabei ist CEWE mit einer Eigenkapitalquote von 56,0 Prozent zum Jahresultimo 2017 weiterhin sehr komfortabel aufgestellt. Zudem unterstrich der Konzern mit der jüngst vorgeschlagenen neunten Dividendenanhebung in Folge erneut seine Position als verlässlicher Dividendenzahler. Bei Ansatz der vorgesehenen Ausschüttung von 1,85 Euro beläuft sich die Rendite aktuell auf ordentliche 2,2 Prozent. Auf dieser Basis stufen wir die CEWE-Aktie weiterhin mit einem Kursziel von 88 Euro als solide Halteposition ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16191.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

