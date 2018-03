Ein Hamburger Student bekommt das Angebot seines Lebens: Er soll für Elon Musk arbeiten. Doch er lehnt ab. In seinem Gastbeitrag verrät er den Grund.

Jeder kennt es: Wir schreiben bei Whatsapp mit der Familie oder über Facebook Messenger mit Freunden, vor allem weil es schnell geht und intuitiv ist. Dieses Paradigma überträgt Sebastian Kellner auf die Beziehung von Kunden und Unternehmen - daraus entstanden ist sein Start-up Mesaic, das die Kommunikation zwischen beiden bei Serviceanfragen vereinfachen möchte. Die Karriere des jungen Gründers hätte jedoch auch ganz anders verlaufen können. Als Kellner vor ein paar Jahren noch in Kopenhagen studierte, flatterte ihm ein Job-Angebot von Tesla auf den Tisch. Warum der Hamburger diesen Deal abgelehnt hat, erklärt er in seinem Gastbeitrag, den er für unser Businessnetzwerk Leader.In geschrieben hat.

11:10 Uhr in Amsterdam. Boarding. Ich steige in die Economy Class meines Fliegers, der mich zurück ins Silicon Valley bringt, wo ich derzeit im Rahmen des German-Accelerator-Programmes Erfahrung für das von meinem Co-Founder und mir gegründete Unternehmen Mesaic sammele. 23A ist mein Sitzplatz. Ich setze mich also ans Fenster und komme mit einer netten Dame ins Gespräch, nennen wir sie einfach Julia. Nach einem kurzem Smalltalk stelle ich überrascht fest, dass ich sie kenne: Vor vier Jahren sind wir uns schon einmal begegnet - beim kalifornischen Start-up Tesla.

Ich fühle mich urplötzlich an die Zeit zurückerinnert, an den inneren Kampf, als ich kurz vor Studienende ein Job-Angebot von Tesla bekommen habe - und es ablehnte. Ich bin damals als Student der Copenhagen Business School immer wieder mal als Forscher für mehrere Wochen ins Silicon Valley nach Kalifornien gereist, um Firmen wie Tesla zu treffen und die verschiedenen Märkte sowie den Einfluss neuer Technologien zu analysieren. Irgendwie hatte ich es dabei geschafft, mich so vernünftig anzustellen, dass ich kurze Zeit später die Anfrage auf dem Tisch hatte. Tesla brauchte jemanden zur Unterstützung im Bereich Business Development in Europa. Da war es also: Ein Angebot von damals (und wahrscheinlich auch noch heute) einem der beeindruckendsten Unternehmen der Welt.

Zumindest für mich. Ein Unternehmen, das Inspiration, Innovation und Leadership in Reinform verkörpert. Ein Unternehmen, das es geschafft hat, eine Vision nicht nur zu entwickeln, sondern sie auch in der Wirklichkeit zu manifestieren, denn Tesla war im Begriff, eine Technologie zu entwickeln, die nicht nur die Autoindustrie, sondern unsere Gesellschaft nachhaltig verändern sollte. Der heilige Gral ...

Den vollständigen Artikel lesen ...