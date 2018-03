Die ersten drei Plätze bei den Top-Performern im HDAX werden heute ausschließlich von den Aktien der Versorger belegt. Die Pluszeichen liegen zwischen fünf und 13 Prozent. Klarer Spitzenreiter ist die Aktie des Ökostromanbieters Innogy. Sie profitiert am stärksten von der am Wochenende verkündeten "Grundsatzeinigung" zwischen RWE und E.ON, wonach RWE seine 76,8-prozentige Beteiligung an Innogy komplett an E.ON verkaufen soll. Im Gegenzug würde RWE unter anderem Teile der E.ON-Geschäftsaktivitäten erhalten, sodass am Ende eine klare Aufteilung zwischen dem Bereich erneuerbare Energien (RWE) und dem klassischen Geschäft mit Strom- und Gas-Netzen (E.ON) stehen würde. Trotz einiger kritischer Stimmen (gerade zu E.ON) wird der geplante Deal an den Börsen heute erst mal gefeiert. Das freut natürlich vor allem diejenigen wikifolio-Trader, die schon vor dem Wochenende bei den betroffenen Aktien ...

