12.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wienwert (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wienwert AG gibt hiermit bekannt, dass der Verkauf von 100% der Aktien an Wienwert AG gescheitert ist und aus diesem Grunde ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorbereitet und so rasch wie möglich beim zuständigen Insolvenzgericht, dem Handelsgericht Wien, eingebracht werden soll. Hiermit ist die im April 2016 in Angriff genommene Sanierung der Wienwert-Gruppe endgültig als gescheitert zu betrachten. Die Angebotsfrist für 100% der Aktien an Wienwert AG im Rahmen des...

Den vollständigen Artikel lesen ...