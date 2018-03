Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Kim hüllt sich nach Trumps Gipfel-Zusage in Schweigen

Nach der überraschenden Zusage von US-Präsident Donald Trump zu einem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hüllt sich Pjöngjang in Schweigen: Vier Tage nach Trumps Zusage gibt es noch keine offizielle Reaktion der nordkoreanischen Regierung. Auch in den Staatsmedien Nordkoreas herrschte am Montag weiterhin Funkstille.

Union und SPD haben Koalitionsvertrag unterzeichnet

Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl haben Union und SPD den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Am Montag setzten die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD - Angela Merkel, Horst Seehofer und Olaf Scholz - ihre Unterschriften unter den 177 Seiten starken Vertrag. Begleitet wurden sie dabei von den Fraktionsvorsitzenden und Generalsekretären. Sie besiegelten damit die vierte große Koalition von Schwarz und Rot.

Merkel will noch nicht über Draghis Nachfolge reden

Kanzlerin Angela Merkel hält sich in der Debatte über die Nachfolge von EZB-Präsident Mario Draghi weiterhin bedeckt. "Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt, wenn diese Personalien dann alle anstehen, darüber reden", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin. Merkel war vorher gefragt worden, ob es nicht an der Zeit sei, dass ein Deutscher die EZB anführe. Im Gespräche ist bekanntlich Bundesbankpräsident Jens Weidmann.

Bund und Kommunen verhandeln wieder über Löhne im öffentlichen Dienst

Die Tarifverhandlungen für die insgesamt knapp 2,3 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen sind in die zweite Runde gegangen. Die kommunalen Arbeitgeber hätten harte Verhandlungen angekündigt, sagte Verdi-Bundeschef Frank Bsirske am Montag zum Verhandlungsauftakt in Potsdam. Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen weisen die Gewerkschaftsforderung von sechs Prozent linearer Lohnerhöhung, mindestens jedoch monatlich 200 Euro mehr, als zu hoch zurück. Bislang liegt kein Arbeitgeberangebot vor. Die zweite Tarifrunde soll am Dienstag enden. Danach will Verdi über Warnstreiks entscheiden. Die dritte Tarifrunde ist für den 11. bis 12. April vereinbart.

Trump kündigt weitere Gespräche mit EU über Zölle an

US-Präsident Donald Trump hat weitere Gespräche mit der EU über die Handelsstreitigkeiten angekündigt. Sein Handelsminister Wilbur Ross werde mit "Vertretern der Europäischen Union sprechen", schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Kompromissbereitschaft gegenüber der EU im Streit über die von ihm verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium ließ der US-Präsident aber nicht erkennen. Bei den Gesprächen seines Handelsministers werde es um die Abschaffung der "hohen Tarife und Barrieren" gehen, welche die EU im Handel gegen die USA einsetze, kündigte Trump an. Diese Handelsbeschränkungen seinen "nicht fair" für die US-Landwirte und -Produzenten.

Altmaier will Handelskrieg mit Trump verhindern

Der künftige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will einen offenen Handelskrieg mit den USA verhindern. Er werde dem Thema nach seinem Amtsantritt in dieser Woche "eine hohe Priorität einräumen", sagte Altmaier am Montag in Brüssel. Ein freier und offener Welthandel sei für Verbraucher und Bürger die beste Lösung. "Deshalb wollen wir einen Handelskrieg wenn möglich vermeiden." Altmaier nahm als geschäftsführender Bundesfinanzminister am Montag ein letztes Mal an einer Sitzung der Eurogruppe teil. In dieser Funktion sei er in der Frage der angekündigten US-Strafzölle auch schon im Gespräch mit EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, sagte Altmaier. Der Konflikt werde dann "die erste große Aufgabe", der er sich als Wirtschaftsminister stellen werde.

