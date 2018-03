IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd.: Osisko erwirbt Gold-Lizenzgebühr an Victoria Golds vollständig finanziertem, baubereiten Goldprojekt Eagle in Kanada

(Montréal, 7. März 2018) Osisko Gold Royalties Ltd (Osisko) (OR: TSX & NYSE - https://www.youtube.com/watch?v=uh3nFVVNGAI&index=2&t=1s&list=PLBpDl Kjdv3yrXm2_5fIfSNl4WjysdG-Xy) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Victoria Gold Corp. (Victoria) ein Termsheet hinsichtlich des Erwerbs einer NSR-(Net Smelter Return) -Lizenzgebühr (die Lizenzgebühr) am Konzessionsgebiet Dublin Gulch (das Konzessionsgebiet) - Standort des Goldprojektes Eagle (Eagle oder das Projekt) im Yukon, Kanada - für 98 Millionen CAD (der Lizenzgebührenerwerb) unterzeichnet hat.

Eagle ist ein baubereites Goldprojekt, das gemäß einer National Instrument 43-101-konformen Machbarkeitsstudie derzeit über nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven im Umfang von 2,7 Millionen Unzen Gold in 123 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne verfügt und nach der Produktionsaufnahme jährlich voraussichtlich 200.000 Unzen zu Betriebskosten von rund 550 USD pro Unze produzieren wird. Das Projekt verfügt über alle Bau- und Betriebsgenehmigungen.

Durch den Erwerb der Lizenzgebühr erhält Osisko:

- eine bedeutende NSR-Lizenzgebühr an einem baubereiten, vollständig finanzierten Projekt in Kanada; - kurzfristigen Cashflow aus einem führenden Rechtsgebiet durch die Sicherung von durchschnittlich 10.000 Unzen Gold pro Jahr über die erwartete Lebensdauer der Mine Eagle von 10 Jahren ab 2020; und - zusätzliches Wachstumspotenzial durch die Lagerstätte Olive und weitere Explorationen.

Osisko hat sich gemäß dem Termsheet zum Erwerb von 100.000.000 Stammaktien von Victoria zum Preis von 0,50 CAD pro Stammaktie im Rahmen einer Privatplatzierung (die Privatplatzierung) verpflichtet, wodurch Osisko Finanzmittel von insgesamt 148 Millionen CAD - einschließlich des Lizenzgebührenerwerbs - bereitstellt (die Finanzierung).

In Verbindung mit der Finanzierung hat Victoria mit Orion Mine Finance (Orion) und Caterpillar Financial Services Limited (Caterpillar) ein vorläufiges Abkommen hinsichtlich eines Baufinanzierungspakets im Umfang von insgesamt etwa 505 Millionen CAD (einschließlich der Finanzierung) abgeschlossen. Damit sollte die Finanzierung der Erschließung des Projektes bis zur Aufnahme der kommerziellen Produktion vollständig gedeckt sein.

Sean Roosen, Chair und Chief Executive Officer von Osisko, sagte im Hinblick auf die Transaktion: Wir freuen uns sehr, die nächste führende Goldmine Kanadas in Partnerschaft mit Victoria zu erschließen und wichtigen Nutzen für alle Projektbeteiligten zu schaffen. Der Erwerb der Eagle-Lizenzgebühr stärkt unsere Vermögensbasis in Kanada und ergänzt das Wachstumsprofil von Osisko in naher Zukunft um Gold aus einem vollständig genehmigten und finanzierten, baubereiten Projekt im Yukon, einem erstklassigen Rechtsgebiet für den Bergbau.

Nachdem wir das Projekt besichtigt und viele der Beteiligten getroffen haben, freuen wir uns darauf, in dieses Projekt zu investieren und mit Victoria im Yukon zusammenzuarbeiten, um das Projekt zu verwirklichen. Angesichts eines aktuellen Goldpreises von über 1.700 CAD pro Unze ist dies ein guter Zeitpunkt für den Ausbau eines Goldprojektes in Kanada, da es sowohl bei den Zulieferern als auch bei den Arbeitskräften Verfügbarkeiten gibt. Zudem schafft die solide Wirtschaftlichkeit die Voraussetzungen für den Beginn eines Projektes, das unserer Auffassung nach in diesem Gebiet wirtschaftliche Veränderungen herbeiführen wird und sowohl kurz- als auch langfristig einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft des Yukon leisten wird, da die örtlichen Arbeitskräfte wichtige Fähigkeiten und Erfahrungen erlangen werden, die bei zukünftigen Projekten eingesetzt werden können.

Der Lizenzgebührenerwerb

Im Rahmen des Lizenzgebührenerwerbs wird Osisko als Gegenleistung für eine NSR-Lizenzgebühr von 5 % an allen Metallen und Mineralen, die aus dem Konzessionsgebiet - einschließlich der Lagerstätten Eagle und Olive - gefördert werden, bis insgesamt 97.500 Unzen Feingold an Osisko geliefert wurden - danach sinkt die NSR-Lizenzgebühr auf 3 % - eine Vorauszahlung in Höhe von 98 Millionen CAD leisten.

Die Finanzierung der Lizenzgebühr soll in zwei Tranchen erfolgen, wobei die erste Tranche von 49 Millionen CAD bei Erfüllung bestimmter Bedingungen - einschließlich (jedoch ohne Einschränkung) des Abschlusses endgültiger Kreditverträge zwischen Victoria und Orion hinsichtlich der Orion- Finanzierungsfazilitäten und das Eintreten des Abschlussdatums im Rahmen dieser Fazilitäten - und die zweite Tranche von 49 Millionen CAD proportional zur Inanspruchnahme der nachrangigen Darlehenskomponente der Orion-Finanzierungsfazilitäten gezahlt wird.

Die Privatplatzierung

Osisko hat sich verpflichtet, 100 Millionen Stammaktien (die Aktien) von Victoria für einen Gesamterlös von 50 Millionen CAD zu erwerben. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird in erster Linie für die Förderung der Errichtung von Eagle und für Betriebskapitalzwecke verwendet. Im Anschluss an die Privatplatzierung wird Osisko voraussichtlich etwa 121 Millionen Stammaktien von Victoria, also rund 15,7 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Victoria, halten. Sämtliche im Rahmen der Privatplatzierung an Osisko begebene Wertpapiere sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer ab dem Ausgabedatum der Wertpapiere gebunden. Außerdem hat Osisko das Recht, ein Mitglied in das Board of Directors von Victoria zu berufen.

Der Abschluss der Transaktion ist dem Abschluss der endgültigen Unterlagen, der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen und den behördlichen Genehmigungen vorbehalten.

Das Konzessionsgebiet Dublin Gulch und das Goldprojekt Eagle

Das zu 100 % unternehmenseigene Goldkonzessionsgebiet Dublin von Victoria Gold befindet sich im zentralen Bereich des kanadischen Territoriums Yukon, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und rund 85 Kilometer von der Ortschaft Mayo entfernt. Das Konzessionsgebiet ist ganzjährig über den Straßenweg erreichbar und befindet sich im Anbindungsbereich des Stromnetzes von Yukon Energy.

Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über etwa 555 Quadratkilometer und ist der Standort der Goldlagerstätte Eagle von Victoria. Die Goldmine Eagle soll die nächste Goldproduktionsstätte im Yukon werden und beinhaltet in den Lagerstätten Eagle und Olive gemäß einer National Instrument 43-101-konformen Machbarkeitsstudie nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 2,7 Millionen Unzen Gold in 123 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne. Die NI 43-101-konformen Mineralressourcen für die Lagerstätten Eagle und Olive enthalten einer Schätzung zufolge 191 Millionen Tonnen mit 0,65 Gramm Gold pro Tonne - also 4,0 Millionen Unzen Gold - in der gemessenen und angezeigten Kategorie (einschließlich der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven) sowie 24 Millionen Tonnen mit 0,61 Gramm Gold pro Tonne - also 0,5 Millionen Unzen Gold - in der abgeleiteten Kategorie.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Nach der Übernahme des Orion-Portfolios hält das Unternehmen ein auf Nordamerika konzentriertes Portfolio bestehend aus mehr als 130 Lizenzgebühren (Royalties), Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bilden fünf wesentliche Aktiva, einschließlich einer 5-prozentigen NSR-Lizenzbeteiligung an der Mine Canadian Malartic (Kanada), der größten Goldmine Kanadas. Außerdem ist Osisko an verschiedenen börsennotierten Rohstoffunternehmen beteiligt, unter anderem mit 15,5 % an Osisko Mining Inc., mit 32,7 % an Barkerville Gold Mines Ltd. und mit 12,7 % an Falco Resources Ltd.

Osiskos Hauptsitz ist 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2, Kanada.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind als zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze bzw. dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (gemeinsam die zukunftsgerichteten Aussagen) zu werten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Aussagen darstellen, sondern sich auf vom Unternehmen erwartete zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Leistungen beziehen, einschließlich der Erwartungen des Managements hinsichtlich Osiskos Wachstum, Ergebnissen der Tätigkeiten, geschätzten zukünftigen Einnahmen, notwendigem zusätzlichem Kapital, Reserven und Reserveschätzungen, Produktionsschätzungen, Produktionskosten und -erträgen, zukünftiger Nachfrage nach und Preisen von Rohstoffen, Geschäftsaussichten und Möglichkeiten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Außerdem sind Aussagen (einschließlich Daten in Tabellen), die sich auf Reserven und Ressourcen und Goldäquivalent-Unzen beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen, weil sie eine implizite Schätzung enthalten, die auf bestimmten Einschätzungen und Annahmen basiert, für die keine Garantie übernommen werden kann, dass diese Erwartungen eintreffen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die keine historischen Aussagen darstellen, und häufig, aber nicht immer, sind sie an der Verwendung von Wörtern wie erwartet, plant, schätzt, glaubt, beabsichtigt, antizipiert, potenziell, geplant oder ähnlichen Ausdrücken (einschließlich negativer Varianten) zu erkennen oder an der Angabe, , dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, könnten, sollten oder würden. Dies bezieht sich unter anderem auf die Leistung von Osisko, die Erfüllung erwarteter Vorteile durch Investitionen sowie der Transaktion mit Victoria. Auch wenn Osisko davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, beinhalten solche Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren und sind keine Garantie für zukünftige Leistungsdaten, und die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigt wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigt wurden, sind u.a.: Fluktuationen der Rohstoffpreise, welche die Grundlage von Osiskos Lizenzabgaben bilden (Gold und Silber); Fluktuationen des Wertes des Kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar; Änderungen durch die Regulierungsbehörde, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen sowie steuerpolitische Maßnahmen; Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in dem sich Konzessionsgebiete gebieten, für die Osisko Lizenzabgaben oder andere Beteilungen hält; Risiken, die mit den Betreibern der Konzessionsgebiete, für die Osisko Lizenzabgaben hält, verbunden sind; Einfluss makroökonomischer Entwicklungen; Geschäftsmöglichkeiten, die sich Osisko bieten oder die Osisko verfolgt; weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und allgemeine Wirtschafts-, Markt oder Geschäftsbedingungen; Rechtsstreite; Rechtsansprüche, Genehmigungs- oder Lizenzstreitigkeiten bezüglich Beteiligungen an Konzessionsgebieten, für die Osisko eine Lizenzabgabe oder eine andere Beteiligung hält; Probleme bei Entwicklung, Genehmigungen, Infrastruktur oder andere betriebliche oder technische Probleme, Verspätungen oder ungünstige Wetterbedingungen auf einem der Konzessionsgebiete, für die Osisko Lizenzgebühren oder andere Beteiligungen hält; Abweichungen hinsichtlich Geschwindigkeit oder Timing bei den durch die Betreiber genannten Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen auf Konzessionsgebieten, an denen Osisko eine Lizenzgebühr oder andere Beteilung hält; Risiken und Gefahren bei Exploration, Erschließung und Abbau auf einem der Konzessionsgebiete, an denen Osisko eine Lizenzgebühr oder andere Beteiligung hält, sowie unter anderem ungewöhnliche und unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche, Einstürze, Überflutungen und andere Naturkatastrophen oder Bürgerunruhen oder andere nicht versicherte Risiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, unter anderem: laufende Arbeiten seitens der Besitzer oder Betreiber, welche der Vorgehensweise in der Vergangenheit entsprechen, auf den Konzessionsgebieten, an denen Osisko eine Lizenzabgabe oder andere Beteiligung hat; die Genauigkeit öffentlicher Aussagen und Veröffentlichungen durch die Besitzer oder Betreiber solcher Konzessionsgebiete; keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises für Rohstoffe, die dem Asset-Portfolio unterliegen; keine nachteilige Entwicklung bei eine wichtigen Konzessionsgebiet, an de Osisko eine Lizenzabgabe, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält; die Genauigkeit veröffentlichter Erwartungen für die Entwicklung solcher Konzessionsgebiete, die noch nicht in Produktion gegangen sind, sowie die Abwesenheit jeglicher anderer Faktoren, die zu Handlungen, Ereignissen oder Ergebnissen führen könnten, die von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigen Handlungen, Ereignissen oder Ergebnissen abweichen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risk Factors der aktuellen Annual Information Form von Osisko, welches Sie bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde sowie elektronisch unter Osiskos Profil bei SEDAR unter www.sedar.com und bei der U.S. Securities and Exchange Commission on EDGAR unter www.sec.gov. einsehen können. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden auf Grundlage von Osiskos Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung gegeben und können sich nach diesem Datum ändern. Osisko verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen, falls es neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Umstände gibt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen kontaktierten Sie bitte Osisko Gold Royalties:

Vincent Metcalfe Vice President, Investor Relations Tel. (514) 940-0670 vmetcalfe@osiskogr.com Joseph de la Plante Vice President, Corporate Development Tel. (514) 940-0670 jdelaplante@osiskogr.com Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42720 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42720&tr=1

