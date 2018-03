QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) einem weltweit führenden Anbieter von Sample to Insight Lösungen, und Natera, Inc. (NASDAQ: NTRA) ein führender Entwickler von Next-Generation Sequencing (NGS)-Tests, die nicht-invasive pränatale genetische Tests und die Analyse zirkulierender Tumor-DNA beinhalten, gaben heute eine Partnerschaft zur Entwicklung innovativer zellfreier DNA-Tests für den Einsatz auf dem GeneReader NGS-System von QIAGEN bekannt.

Diese zellfreien DNA-Tests werden nun für den Einsatz auf dem GeneReader NGS System, der ersten vollständig integrierten Sample to Insight NGS-Lösung, entwickelt und so konzipiert, dass diese Art von Tests, einschließlich des pränatalen Screenings, für Krankenhäuser und Labors weltweit möglich sind. Die Constellation Software von Natera soll für Benutzer dieser und anderer Tests in Kombination mit der Bioinformatik-Lösung QIAGEN Clinical Insights (QCI) zugänglich sein.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Natera, einem Weltmarktführer im Bereich nicht-invasiver zellfreier DNA-Gentests. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft planen wir, Tests anzubieten, die einen signifikanten klinischen und wirtschaftlichen Nutzen bieten, der durch umfangreiche Validierungsdaten und umfangreiche klinische Studien untermauert wird. Wir beabsichtigen, diese Tests auf dem GeneReader NGS System für Labors auf der ganzen Welt verfügbar zu machen, die sehr darauf bedacht sind, eigene genetische Tests für verschiedene Anwendungen, einschließlich des pränatalen Screenings, anzubieten", so Peer M. Schatz, Chief Executive Officer von QIAGEN N.V. "Die Ergänzung dieser Tests zusammen mit der Constellation-Software von Natera wird den Wert und Nutzen des Systems für eine breitere Kundengruppe über das aktuelle Menü hinaus, das sich auf die Onkologie konzentriert, erheblich erhöhen."

"Diese strategische Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Natera, und wir freuen uns über die Möglichkeit, mit QIAGEN zusammenzuarbeiten, da beide Unternehmen die Verpflichtung teilen, unseren Kunden umsetzbare und oft lebensverändernde klinische Erkenntnisse zu liefern", sagte Matthew Rabinowitz, CEO von Natera. "Wir kombinieren Nateras molekulare und klinische Erfahrung in der Entwicklung von NGS-Inhalten mit der Expertise von QIAGEN, einen kompletten und integrierten NGS-Workflow anzubieten, um Sample to Insight-Tests unter Nutzung der Constellation Cloud-Plattform von Natera anzubieten. Wir glauben auch, dass die globale Reichweite von QIAGEN uns dabei helfen wird, von der Entstehung und der Leistungsfähigkeit der Next-Generation-Sequenzierung weltweit zu profitieren und diese Tests für Krankenhaussysteme und Laboratorien weltweit zugänglich zu machen."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

