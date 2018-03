Gewisse mit Apollo Global Management, LLC (zusammen mit seinen konsolidierten Tochtergesellschaften als "Apollo" bezeichnet) (NYSE: APO) verbundene Fonds gaben heute bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft mit Realty Partners eingegangen sind, um selektiv in den italienischen Immobilienmarkt zu investieren.

Dabei wird die Strategie verfolgt, in Vermögenswerte zu investieren, die ein Wertsteigerungspotenzial (durch Umbauten, Restrukturierung, Markt-Neupositionierung) aufweisen. Diese Werte können aus gewöhnlichen und außergewöhnlichen Veräußerungen, Übernahmen von Immobilien-Unternehmen oder Investitionen in besicherte NPLs stammen.

"Italien kommentiert Roger Orf, Partner, European Principal Finance und Head of Real Estate for Europe bei Apollo - ist ein Schlüsselmarkt, wenn man die Wachstumsvorhersagen für den Immobilienbereich in den kommenden Jahren betrachtet. Wir wollen unsere Präsenz durch eine Partnerschaft mit hochqualifizierten Fachleuten verstärken, die unseren wertorientierten Ansatz bei Investitionen teilen. Aus diesem Grund haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit Realty Partners entschieden."

"Wir freuen uns sehr, ergänzt Steve McElwain, Partner, European Principal Finance bei Apollo - unsere Investitionen in den italienischen Immobilienmarkt zu vertiefen, und hoffen, in den nächsten Jahren einen beträchtlichen Kapitalbetrag dabei einzusetzen. Realty Partners kann eine Erfolgsgeschichte in allen gesamtwirtschaftlichen Umfeldern vorweisen und verfügt über Akquise- und Ausführungskompetenzen, die unser Team ergänzen."

Luca de Ambrosis Ortigara, Gründungs-Partner bei Realty Partners kommentiert: "Wir freuen uns, dass sich Apollo entschieden hat, gemeinsam mit uns in unserem Land zu investieren. Wir betrachten dies als einen bedeutenden Akt des Vertrauens und der Zuversicht. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Erfahrung in einem breiten Spektrum von Anlagekategorien und unser professioneller Ansatz bei allen Aktivitäten im Rahmen der Beschaffung und Vermögensverwaltung Apollo dabei unterstützen wird, attraktive Gelegenheiten wahrzunehmen und Wertsteigerungsstrategien umzusetzen."

"Wir freuen uns, der bevorzugte Partner von Apollo hier in Italien zu sein ergänzt Umberto Vitiello, Gründer von Realty Partners - und die Verwaltung des gesamten Investitionsprozesses vom Erwerb bis zur Veräußerung unterstützen zu können. Unser Ziel ist es, durch die Bereitstellung von Kapital- und Branchenkompetenz in einem äußerst anspruchsvollen und sich ständig wandelnden Markt beträchtlichen Mehrwert zu schaffen."

Andrea Moneta, Senior Advisor Italy und Operating Partner für Financial Services bei Apollo kommentierte abschließend: "Es freut mich sehr, dass Luca und Umberto einer Partnerschaft mit uns bei der Erweiterung unserer Immobilienkompetenzen in Italien zugestimmt haben und kann es kaum erwarten, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Vereinbarung mit Realty Partners ist die dritte Vereinbarung in einer Reihe von in jüngster Zeit von Apollo (zusammen mit den vor Kurzem gemeldeten Partnerschaften mit DeA Capital für Investitionen in NPLs und Apeiron Management für Investitionen in illiquide Kreditprodukte) bekannt gegebenen Initiativen, die darauf abzielen, die Möglichkeit für Apollo, auf die speziellen Erfordernisse des italienischen Markts zugeschnittene Lösungen bereitzustellen, gewinnbringend zu nutzen.

HINWEISE AN REDAKTEURE

Über Apollo Global Management

Apollo ist ein führender globaler Alternativanlageverwalter mit Büros in New York, Los Angeles, Houston, Chicago, Bethesda, Toronto, London, Frankfurt, Madrid, Luxemburg, Mumbai, Delhi, Singapur, Hongkong und Shanghai.. Apollo verwaltete zum 31. Dezember 2017 Vermögenswerte in Höhe von rund 249 Mrd. US-Dollar, darunter Private-Equity-Fonds, Kreditprodukte und Sachwerte, die in eine Kerngruppe von neun Branchen investiert wurden, in denen Apollo über beträchtliche Kenntnisse und umfangreiche Ressourcen verfügt. Weitere Informationen über Apollo finden Sie unter www.agm.com

Über Realty Partners

Realty Partners wurde 2003 von den angesehenen Branchenexperten Giulio Malfatto, Umberto Vitiello und Luca de Ambrosis Ortigara, die eine umfangreiche und beispiellose Erfolgsgeschichte im Immobilienbereich vorweisen können, gegründet, um Drittinvestoren als lokale strategische Plattform zu unterstützen und Mehrwert und attraktive risikobereinigte Renditen an allen Punkten der Immobilien-Wertschöpfungskette zu schaffen. Die wichtigsten Kernwerte von Realty Partners sind Unabhängigkeit, ein integriertes Modell, Interessenabgleich, Ethik und Transparenz. Das Team von Realty Partners mit Sitz in Mailand wird zurzeit von den zwei Managing-Partnern Umberto Vitiello und Luca de Ambrosis Ortigara geführt, die seit über 20 Jahren zusammenarbeiten und zusammen mit Vincenzo Buonocore und Fausto Maria Monachesi über eine gemeinsame Erfahrung von über 100 Jahren verfügen

