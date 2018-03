Liebe Leser,

zum Wochenende gab Analog Devices bekannt, das deutsche Unternehmen Symeo übernehmen zu wollen. Mit deren Signalverarbeitungsalgorithmen soll den eigenen Kunden eine Radar-Plattform geboten werden, die signifikante Verbesserung in Sachen Winkelgenauigkeit und Auflösung bietet. Die ursprünglich bei Siemens entstandene Technik von Symeo ermöglicht unter anderem eine Positionserfassung und Abstandsmessung in Echtzeit und ist auch für präzise Radarlösungen in rauen Umgebungen ... (Robert Sasse)

