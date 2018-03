Liebe Leser,

Aufgrund geplatzter Rohre haben einige Regionen in Großbritannien mit Problemen bei der Wasserversorgung zu kämpfen. Davon betroffen ist auch ein Werk des Süßwarenherstellerz Mondelez in der Industrieregion Midlands. Wie der britische Nachrichtensender BBC berichtet, wurde die Anlage komplett stillgelegt. Das Unternehmen gibt jedoch an, dass sich dies nicht sofort auf das Angebot an Schokoladenartikeln auswirken werde.

Derweil arbeitet der zuständige Wasserversorger ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...