Liebe Leser,

der US-Medienkonzern Viacom arbeitet fleißig an neuen Inhalten. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält dabei Nickelodeon, die Vorzeigemarke des Unternehmens. Aktuell sind hier mehr als 800 neue Episoden in Arbeit, unter anderem von erfolgreichen Formaten wie Teenage Mutant Ninja Turtles. Der Aktie hilft das aber noch nicht auf die Sprünge. Sorgen um auslaufende Verträge mit Netzbetreibern drücken noch immer auf die Stimmung, am Freitag ging es mit 0,4 Prozent wieder leicht bergab.

Kritisch ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...