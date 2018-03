shaPE Capital AG: Letzte Ausschüttung und Ausbuchung der Aktien

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Dividende shaPE Capital AG: Letzte Ausschüttung und Ausbuchung der Aktien 13.03.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die 15. ordentliche und letzte Generalversammlung der shaPE Capital AG in Liquidation ("shaPE") vom 20. Juli 2017 hat u.a. beschlossen, den nach der Löschung der Firma im Handelsregister verbleibenden Liquidationserlös an die Aktionäre auszuschütten. Entsprechend der am 19. Februar im Schweizerischen Handelsamtsblatt publizierten Löschung der Firma im Handelsregister wird nun am 16. März 2018 ein verbleibendes Agio in der Höhe von CHF 0.60 pro Namenaktie in bar ausbezahlt. Die Agio-Ausschüttung erfolgt für den Aktionär ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer und bleibt für natürliche Personen in der Schweiz grundsätzlich steuerfrei. Im Einklang mit dem Beschluss der Generalversammlung werden alle Namenaktien von shaPE im Anschluss an diese letzte Ausschüttung aus den Depots der Aktionäre ausgebucht. Die Aktionäre brauchen nichts zu unternehmen. Die Depotbanken nehmen die Ausschüttung und Ausbuchung der Aktien automatisch vor. Diese letzte Ausschüttung beschließt die im Herbst 2009 eingeschlagene Realisationsstrategie. Unter der Realisationsstrategie wurden insgesamt CHF 211.60 pro Namenaktie an die Aktionäre zurückbezahlt - im Vergleich zu einem Tief des Aktienkurses von CHF 20.10 im Februar 2009.

Sprache: Deutsch Unternehmen: shaPE Capital AG Wolleraustrasse 41a 8807 Freienbach Schweiz Telefon: +41 58 596 12 96 Fax: +41 58 596 12 97 Internet: www.shape-capital.com ISIN: CH0012885841 Valorennummer: 765355 Börsen: SIX Swiss Exchange

