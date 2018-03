The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA CYR XFRA DE000A2E4SV8 CYAN AG O.N. EQ00 EQU EUR N

CA B8FJ XFRA DE000A2LQ1W2 BIOFRONTERA AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA XYLD XFRA IE00BF8J5974 X(IE)-IB.DL C.B.Y.P. 1D EQ00 EQU EUR Y

CA 5O7 XFRA CA89154B1022 TOTAL ENERGY SERVS INC. EQ01 EQU EUR N

CA TINC XFRA DE000A2G8Y89 BAUMOT GROUP AG KONV. EQ01 EQU EUR Y

CA LB3E XFRA US36164V3050 GCI LIBERTY INC. A EQ01 EQU EUR N

CA ZJPC XFRA LU0215105999 SISF GLOBAL EQUITY A ACC. FD00 EQU EUR N

CA GSW2 XFRA LU0234570918 G.SACHS-GL.CORE EQ.BA.C.A FD00 EQU EUR N

CA GS0E XFRA LU0234572377 GSF-EM.MKTS EQ.PTF ACC. FD00 EQU EUR N

CA UEU9 XFRA LU0278091979 VONTOBEL-MTX CH.LEAD.B-DL FD00 EQU EUR N

CA XU6L XFRA LU0823426308 PAR.-P.EQ.CHINA CL.CAP FD00 EQU EUR N