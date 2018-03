117 Mrd. $ sollte sie schwer sein- die geplante feindliche Übernahme des amerikanischen Handy-Chipherstellers Qualcomm. Warum? Er begründete das Verbot des teuersten Zukaufs aller Zeiten in der Technologiebranche mit Sorgen um die nationale Sicherheit. Käufer wäre der in Singapur ansässige Rivale Broadcom gewesen.



Offenbar hat man Angst, dass die USA insbesondere gegenüber China bei der Entwicklung von zukunftsweisender Mobilfunktechnologie ins Hintertreffen geraten könnte, sollte Qualcomm an ein ausländisches Unternehmen gehen.



Es ist das bislang fünfte Mal, dass ein US-Präsident eine Übernahme auf Basis von Bedenken des CFIUS-Komitees blockiert hat. Unter Trump ist es das zweite Mal seit er im Januar 2017 sein Amt antrat. Das jetzt verhängte Übernahme-Verbot will der Konzern prüfen. Ein Einspruch gegen Trumps Entscheidung ist jedoch nicht möglich.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info