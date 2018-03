Cosmo Pharmaceuticals und FUJIFILM erweitern

Vertriebsvereinbarung für Eleview

Vereinbarung erweitert Vertriebsrechte von FUJIFILM auf

Südostasien, Mittleren Osten, Afrika, Australien und Neuseeland

Dublin - 13. März 2018 -Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) hat die exklusive Vertriebsvereinbarung für Eleview mit FUJIFILM Europe B.V. für Europa und Südafrika auf Südostasien, den Mittleren Osten, Afrika, Australien und Neuseeland ausgeweitet. FUJIFILM ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen für medizinische und chirurgische Verfahren.

"FUJIFILM ist ein führender Anbieter in der Endoskopie und wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit in diesen neuen Regionen auszuweiten", sagte Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo Pharmaceuticals. "Dies ist ein weiterer Schritt zur Schaffung eines globalen Franchise-Systems. "

Die Bedingungen der erweiterten Vertriebsvereinbarung bleiben wie angekündigt bestehen; FUJIFILM entrichtet Cosmo 45% der Bruttoeinnahmen, einschliesslich COGS.

Eleview, welches für eine einfache und sichere Resektion entwickelt wurde, erhöht die Sichtbarkeit der Zielläsionssäume und senkt das Perforationsrisiko. Es eignet sich für anspruchsvolle Polypen, unabhängig von Grösse, Ort oder Typ und das sofortige, langlebige Kissen kann bis zu 45 Minuten halten. Eleview wurde von Cosmo entwickelt und verbessert die Margenvisualisierung und trägt dazu bei, das Risiko einer gastrointestinalen Perforation und einer Schädigung der äusseren Muskelschicht zu verringern, was zu einer gastrointestinalen Perforation führen kann. Darüber hinaus verringert es die Zeit, die benötigt wird, um eine Läsion zu resezieren, während sowohl die erforderlichen erneuten Injektionen als auch die stückweisen Exzisionen im Vergleich zu Kochsalzlösung reduziert werden.

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein Spezialpharmaunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, weltweit führend im Bereich optimierter Therapien für ausgewählte Magen-Darm-Erkrankungen und endoskopische Verfahren zu werden. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Behandlungsmethoden für IBD wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sowie Darminfektionen. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Medizinprodukt für die Entfernung von Polypen und Adenomen entwickelt und klinische Studien mit LuMeBlue abgeschlossen, einem diagnostischen Medikament zur Erkennung von Darmkrebs sowie neuen chemischen Substanzen, die von der Schwesterfirma Cassiopea entwickelt werden SpA zur topischen Behandlung von Hautkrankheiten. Cosmo's MMX-Produkte, die auf dem Markt sind, sind Lialda / Mezavant / Mesavancol, eine Behandlung für IBD, die weltweit an Giuliani und Shire Limited und Uceris, das erste für die Induktion von Remission bei aktiver, milder zu indizierter Glukokortikosteroide, zugelassen ist mittelschwere Colitis ulcerosa, in den USA für Santarus/Salix/Valeant und im Rest der Welt für Ferring as Cortiment zugelassen. Die eigene MMX-Technologie von Cosmo bildet den Kern der Produktpipeline des Unternehmens und wurde aus ihrer Expertise bei der Formulierung und Herstellung von Magen-Darm-Medikamenten für internationale Kunden in ihren GMP-Produktionsstätten (Good Manufacturing Practice) in Lainate, Italien, entwickelt. Die Technologie soll gezielt Wirkstoffe im Dickdarm liefern. Weitere Informationen zu Cosmo finden Sie auf der Website des Unternehmens unter (www.cosmopharma.com: http://www.cosmopharma.com)

Über FUJIFILM Corporation

Die Fujifilm Corporation ist eine der grössten operativen Unternehmen von Fujifilm Holdings. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung 1934 eine grosse Zahl an modernen Technologienim Bereich fototechnischer Anwendungen entwickelt, und im Zuge seiner Bestrebungen, ein

umfassendes Healthcare-Unternehmen zu werden, wendet Fujifilm diese Technologien nun für die Prävention, Diagnose und Behandlungen von Krankheiten im Medizin- und Lifesciences-Bereich an. Expandiert wird auch in den Wachstumssegmenten der hoch funktionalen Materialien: hierzu gehören Flachbildschirme, grafische Systeme und optische Komponenten. Für weitere Informationen: (www.fujifilm.com: http://www.fujifilm.com)

Über Fujifilm in Europa

Fujifilm ist in Europa in mehr als 55 Gruppenunternehmen tätig und beschäftigt rund 4.000 Menschen, die in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service arbeiten. In ganz Europa bedienen sie ein breites Spektrum an Industrien einschliesslich Medizin, Chemie, Grafische Systeme, elektronische Materialien, Optik, Recording Media und Fotografie. Fujifilm Europe GmbH (Düsseldorf, Deutschland) ist die strategische Hauptverwaltung der Region und unterstützt ihre Gruppengesellschaften in Europa mit Marketing- und Unternehmensstrategien. Weitere Informationen unter (www.fujifilm.eu: http://www.fujifilm.eu)

Kontakt

John Manieri, Head Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 (1) 8170 370

(jmanieri@cosmopharma.com: mailto:jmanieri@cosmopharma.com)

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cosmo undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

This communication is not an offer of securities of any issuer. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirement of the US Securities Act of 1933.

This press release constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities and it does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange or any similar document. The offer will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus to be published. An investment decision regarding the securities to be publicly offered should only be made on the basis of the securities prospectus.

This press release is made to and directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), and (iii) high net worth individuals, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this press release or any of its contents.

This press release does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.