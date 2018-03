FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PCD1 XFRA CA2925051047 ENCANA CORP. 0.012 EUR

DO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.244 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.060 EUR

CXD XFRA CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC. 0.032 EUR

CE9 XFRA CA1247651088 CAE INC. 0.057 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.063 EUR

39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.016 EUR

BCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.479 EUR

32V XFRA BMG9319H1025 VALIDUS HLDGS LTD DL -,1 0.309 EUR

RRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.268 EUR

YV4 XFRA AU000000RCR7 RCR TOMLINSON LTD 0.016 EUR

CSJ XFRA AU000000CSL8 CSL LTD 0.643 EUR

LX6 XFRA AU000000ASB3 AUSTAL LTD 0.013 EUR

I5M XFRA US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 0.478 EUR

A4XA XFRA US02665T3068 AMERN HOME.4 RENT A DL-01 0.041 EUR

USI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.051 EUR

UFY XFRA AU000000SSM2 SERVICE STREAM LTD 0.019 EUR

TPT XFRA CA8787423034 TECK RESOURCES LTD. A 0.032 EUR

HAA1 XFRA TH0324B10Z19 HANA MICROEL. -FGN- BA 1 0.026 EUR

ST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.187 EUR

NZTA XFRA US84652A1025 SPARK NEW ZEALAND ADR/5 0.421 EUR

MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.508 EUR

SIU XFRA US8603721015 STEWART INFO. SERV. DL 1 0.244 EUR

TAFG XFRA TH0375010Z14 TRUE CORP.PCL -FGN- BA 4 0.001 EUR

3CH XFRA AU000000CGC2 COSTA GRP HLDGS 0.032 EUR

SYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.203 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.155 EUR

MBF XFRA US55264U1088 MB FINANCIAL (NEW) DL-,01 0.195 EUR

WWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.098 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.051 EUR

IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.195 EUR

60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.171 EUR

RRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.081 EUR

CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.277 EUR

KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.122 EUR