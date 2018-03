FRANKFURT (Dow Jones)--Der Möbelhändler Steinhoff verkauft für den Abbau der Schulden weiteres Tafelsilber. Das von einem Bilanzierungsskandal erschütterte Unternehmen kündigte an, 450 Millionen Aktien der südafrikanischen KAP Industrial Holdings Limited in einem beschleunigten Platzierungsverfahren in den Markt zu geben. Steinhoff hält über eine Tochtergesellschaft derzeit 1,144 Milliarden KAP-Aktien oder 43 Prozent an dem Unternehmen.

Der Industriekonzern KAP sei zwar weiterhin ein gutes Investment, so Steinhoff, insbesondere vor dem Hintergrund der verbesserten wirtschaftlichen Aussichten in Südafrika. Man werde die Platzierung aber durchziehen, um bestimmte Verbindlichkeiten zu bedienen. Nach dem Verkauf der Aktien werde Steinhoff noch 26 Prozent an KAP halten.

Die Platzierung soll sofort beginnen und so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Danach soll der Preis bekanntgegeben werden. Gemessen am aktuellen KAP-Kurs könnte Steinhoff umgerechnet bis zu rund 260 Millionen Euro mit dem Verkauf der Aktien erlösen.

March 13, 2018

