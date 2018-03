Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Mit Wirkung zum heutigen Tag hat

Weatherford International plc (NYSE: WFT) Frau Angela A. Minas als

Vorstandsmitglied ernannt.



Frau Minas verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanz-

und Managementberatung sowie in der Leitung von Führungskräften im

Energiesektor. Sie war als CFO von DCP Midstream Partners LP und

Constellation Energy Partners LLC sowie als leitender Partner für die

nordamerikanische Öl- und Gasberatungspraxis von Arthur Andersen

tätig. Außerdem war sie Mitglied von Verwaltungsräten mehrerer

Aktiengesellschaften, unter anderem als Vorsitzende des

Prüfungsausschusses. Derzeit ist sie Mitglied des Aufsichtsrats der

Rice University Graduate Business School. Als Mitglied des

Weatherford-Vorstands wird sie dem Prüfungsausschuss und dem

Ausschuss für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt angehören.



"Angela hat umfangreiche Erfahrung in der Energiebranche und

verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanz- und

Rechnungswesen, Beratung und Unternehmenstransformation. Damit ist

sie hervorragend als Mitglied des Weatherford-Vorstands geeignet", so

Mark A. McCollum, President und CEO. "Ihr Engagement, ihre Integrität

und ihre Einsicht werden insbesondere bei der bevorstehenden

Umgestaltung unseres Unternehmens einen wertvollen Beitrag

darstellen."



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist mit rund 29.200 Beschäftigten in mehr als 90 Ländern tätig und

verfügt über ein Netzwerk mit ca. 800 Standorten, darunter

Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Ausbildungseinrichtungen.

