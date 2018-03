Spanische, italienische und französische Banken trieben das Primärmarktaufkommen am EUR-denominierten Credit Markt am gestrigen Montag nach oben. So begab unter anderem die Banco Santander eine AT1 Anleihe (NC7, EUR 1,5 Mrd., erw. Rating Ba1) bei einer Emissionsrendite von 4,75 %. Intesa Sanpaolo emittierte eine Senior Anleihe (10J, EUR 1,25 Mrd., erw. Rating Baa1/BBB/BBB) bei MS+77 BP. Darüber hinaus begab BNP Paribas eine Senior non-preferred Anleihe (7J, EUR 750 Mio., erw. Rating Baa1/A-/ A+) bei MS+58 BP. Unternehmensseitig konnte American Honda Finance eine Senior Anleihe (5J, EUR 500 Mio., A2/A+) bei MS+15 BP am Markt platzieren. Zudem begab Ahold Delhaize...

