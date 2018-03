Mit moderaten Kurszuwächsen haben Europas wichtigste Börsen die Woche begonnen und damit an die Zuwächse gegen Ende der Vorwoche angeknüpft. Allerdings war nur wenig Euphorie zu spüren, der Handel ging bei eher geringen Umsätzen vor sich, es gab keine allzu großen Impulse. Lediglich die Versorger hatten einen sehr guten Tag, hier hatte in Deutschland die Einigung von RWE und Eon , sich die Geschäftsfelder von Innogy aufteilen zu wollen, für einiges Aufsehen gesorgt. Beide Titel konnten sich über satte Zuwächse freuen, RWE schloss 9,2% höher, Eon legte 5,4% zu. In Großbritannien besserte Melrose das Angebot für GKN deutlich nach, GKN bleibt aber bei seiner ablehnenden Haltung und versucht weiter, mit einer Fusion mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...