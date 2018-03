...und zwar in Form von Wirbelstürmen. Unter anderem wegen Harvey, Irma und Maria in den USA und der Karibik hatte die Hannover Rück 2017 eine Rekord-Großschadenslast von 1,1 Mrd. Euro verbucht.



Der Nettogewinn schrumpfte um 18 % auf 958,6 Mio. Euro. Die Dividende will die Tochter des Versicherungskonzerns Talanx dennoch mit 5 Euro je Aktie stabil halten. Für 2018 peilt die Hannover Rück einen Gewinn von mehr als 1 Mrd. Euro an.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info