Auffällig ist hierbei der komfortable Doppelboden im Bereich der Horizontalunterstützung von 38,50 Euro, der über die letzten vier Wochen aufgebaut wurde. Maßgeblich wird ein solcher Doppelboden Formation aktiviert, sobald die in der Handelsspanne vorliegenden Hochs - hier 40,00 Euro - auf der Oberseite getriggert werden. Diese Anforderung konnte die Aareal Bank-Aktien am Montag eindeutig erfüllen, wodurch ein Gipfelsturm zunächst an die Jahreshochs erfolgen dürfte.

Frische Jahreshochs in Aussicht

Ein Ausbruch über dieses Niveau sollte schließlich weiterer Käufer in die Aktie treiben und für einen nachhaltigen Ausbruch sorgen können. Daher eignet sich dieses Papier besonders gut für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen, sobald ein größeres Kaufsignal durch einen Ausbruch über die aktuellen ...

