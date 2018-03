Original-Research: Grand City Properties SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties SA Unternehmen: Grand City Properties SA ISIN: LU0775917882 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 13.03.2018 Kursziel: 26 Kursziel auf Sicht von: 12 Months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 26,00. Zusammenfassung: Anleger sollten die jüngste Korrektur im Immobiliensegment nutzen, um die Grand City-Aktie zu kaufen. Basierend auf einem umfangreichen Portfolio (86 tsd. Einheiten) mit eingebettetem Mehrwertspotenzial von 30% zeigte das Unternehmen auch in der reifen Phase des Wohnimmobilienzyklus Wachstum (9M/17: FFOPS +6%; NAVPS +11%). Aus heutiger Sicht sollte diese operative Performance anhalten. Wir gehen davon aus, dass die negative Stimmung gegenüber Immobilienaktien nachlassen wird, sobald Anleger die Fundamentaldaten genauer untersuchen, die insgesamt sehr solide sind. Unsere Empfehlung bleibt weiterhin bei Kaufen bei einem Kursziel von EUR26. First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 26.00 price target. Abstract: Investors should use the recent dip in the property sector to buy Grand City shares. The company has demonstrated the ability to grow operations during the late stage of the residential cycle (9M/17: FFOPS +6%; NAVPS +11%), thanks to its sizable portfolio (86k units) with embedded operational upside of 30%. Evidence we see today suggests operational growth will continue over the near term. We expect the recent negative sentiment towards property stocks to erode once investors closely examine fundamentals, several of which remain quite solid. Our rating remains Buy with an EUR26 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16195.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

