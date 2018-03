Über das Thema HCL informiert u.?a. die Brancheninitiative licht.de auf ihrem Messestand in Halle 3.0, Stand C80. Der Stand des ZVEI steht unter dem Motto »Smart Lighting - Beleuchtung der Zukunft«. In Zusammenarbeit mit Universitäten werden Live-Experimente zur Beleuchtungsqualität angeboten. Neben dem breiten Informationsangebot von licht.de »erleben« Besucher erstmals einen Einblick in die Möglichkeiten digitaler und vernetzter Beleuchtung bis hin zu Human Centric Lighting.

Was verbirgt sich hinter Human Centric Lighting?

Licht taktet die innere Uhr des Menschen nach dem Wechsel von Tag und Nacht: Die Morgensonne mit einem hohen Blauanteil im Licht weckt und aktiviert. Höhere Rotanteile fordern den Körper zum Abend hin zur Ruhe auf. Botenstoffe dieser Vorgänge sind die Hormone. Das Signal, das diese Kette in Gang setzt, ist das ...

