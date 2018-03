Lauda-Königshofen - Aareal Bank-Aktienanalyse von "boerse-daily.de": Noch in 2017 hielt sich die Aktie der Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) knapp unter ihren Tiefs aus 2015 auf und tendierte grob seitwärts - doch zu Beginn dieses Jahres konterten Bullen wieder und stellten kurzzeitig ein frisches Verlaufshoch auf, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

