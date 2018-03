DDie Investmentbank Equinet hat MTU von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 142 auf 130 Euro gesenkt. Er habe wegen höherer Umsatzschätzungen für das zunächst verlustträchtige neue Getriebefan-Triebwerk sowie ungünstiger Wechselkurseffekte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bis 2020 gesenkt, schrieb Analyst Zafer Rüzgar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig fehlten der Aktie Kurstreiber. Allerdings sollte die Probleme mit den Getriebefan-Triebwerken lösbar sein, und langfristig sehe er die Wachstumsaussichten des Unternehmens positiv. Triebwerksproduzenten verdienen zudem in der Regel nicht mit dem Verkauf von Triebwerken ihr Geld, sondern mit der späteren Wartung und Instandhaltung./gl/mis Datum der Analyse: 13.03.2018

