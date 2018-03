Das E-Haus des ZVEH zeigt, wie sicher, komfortabel und energieeffizient das Leben in einem smarten Zuhause heute sein kann. Vernetzte Gebäudetechnik und ein komplexes Energiemanagement werden im Zusammenspiel in Funktion präsentiert. So entsteht ein individuell maßgeschneidertes Wohnerlebnis, ausgerichtet auf Wohlfühlen und Energieeffizienz. Alle präsentierten Funktionen sind in dem begehbaren Modellhaus anschaulich und live erlebbar und kommen in der Praxis bereits zum Einsatz.

Sicherheit, Energie, Komfort

Die Schwerpunkte der Sonderschau »Smart Living im E-Haus« (Bild) liegen besonders im Bereich des Datenschutzes und der Datensicherheit. Hacker sollen keine Chance haben, die Hoheit über ein smartes Gebäude zu übernehmen. Realisiert wurde dies insbesondere durch die Verwendung von KNX Secure als Basistechnologie.

Integriert ist auch eine Datenplattform, die es erlaubt, Energieangebote und Bedarfe zwischen Geräten auszutauschen. Diese können dann aufeinander abgestimmt gestartet oder angehalten werden.

In dieses Netzwerk sind eine Vielzahl an verschiedenen Geräten integriert: Dazu zählen Waschmaschine, Wärmepumpe, Infrarotheizung, Batteriespeicher, Ladestation für Elektrofahrzeuge, Küchengeräte und vieles mehr. Im Endergebnis führt dies zu einer maßgeblichen Verbesserung der ...

