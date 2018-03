FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Independent Research hat Ceconomy von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 14,00 auf 10,70 Euro gesenkt. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt habe sich der Betreiber der Elektronikmärkte Mediamarkt und Saturn dem sich weiter intensivierenden Wettbewerb in der Branche nicht entziehen können, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Lage in Russland belaste weiter. Daher senkte Cherdron ihre Gewinnschätzungen./gl/mis

Datum der Analyse: 13.03.2018

ISIN DE0007257503

AXC0140 2018-03-13/11:31