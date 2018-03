Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz bewegen sich weiterhin nur wenig und geben am Dienstag leicht nach. Verbraucher könne mit 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter weniger rechnen als gestern. An den internationalen Ölbörsen zeigt die Preisentwicklung weiterhin keine richtungsweisende Tendenz. Von den üblichen Tagespreisschwankungen abgesehen fehlt es an richtungsweisenden Bewegungen ...

