Bad Marienberg - Der Vorstand der vPE WertpapierhandelsBank AG (ISIN DE0006911605/ WKN 691160) hat beschlossen, eine nachrangige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 10 Mio. im Wege der Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu begeben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

