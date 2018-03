Reply SpA: Der Vorstand genehmigt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017

Alle Wirtschafts- und Finanzindikatoren verzeichnen ein Plus.

- Konzernumsatz von 884.4 Millionen Euro (780,7 im Jahr 2016); - EBITDA von 123,2 Millionen Euro (106,4 im Jahr 2016); - EBIT von 113,9 Millionen Euro (99,6 im Jahr 2016); - Jahresüberschuss von 77,9 Millionen Euro (67,5 im Jahr 2016)

Der Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende von 0,35 Euro je Aktie wurde angenommen.

Der Vorstand von Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] hat heute den Entwurf des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 genehmigt, der der am 23. April 2018 in Turin (in erster Einberufung) geplanten Hauptversammlung vorgelegt werden wird.

Die Reply-Gruppe beendete das Geschäftsjahr 2017 mit einem Konzernumsatz von 884,4 Millionen Euro, was einer Steigerung von 13,3 % gegenüber dem Konzernumsatz von 2016 in Höhe von 780,7 Millionen Euro entspricht.

Das EBITDA belief sich auf 123,2 Millionen Euro (106,4 Millionen Euro im Jahr 2016), während das EBIT 113,9 Millionen EUR (99,6 Millionen Euro im Jahr 2016) betrug.

Das Jahresüberschuss der Gruppe belief sich auf 77,9 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15,3 % gegenüber den 67,5 Millionen Euro im Jahr 2016 entspricht.

Im Anschluss an die Präsentation der 2017 erzielten Ergebnisse hat der Vorstand beschlossen, bei der nächsten Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,35 Euro pro Aktie vorzuschlagen, die am 9. Mai 2018 mit Ex-Tag am 7. Mai 2018 fällig wird (Record Date 8. Mai 2018).

Zum 31. Dezember 2017 war die Netto-Finanzposition der Gruppe mit 57,0 Millionen Euro positiv (28,8 Millionen Euro zum Ende 2016). Zum 30. September 2017 war die Netto-Finanzposition mit 66,0 Millionen Euro positiv.

"Im Jahr 2017 konnte sich Reply als einer der Hauptakteure der digitalen Transformation etablieren, und zwar mit einem kompletten und an die neuen Bedürfnisse der Unternehmen ausgerichteten Angebot, die sich immer stärker in der Digitalisierung aller Dienstleistungen und materiellen Güter engagieren", so der Vorstandsvorsitzende Mario Rizzante.

"Die Investitionen in die wichtigsten zukünftigen Entwicklungsbereiche der Unternehmen - wie etwa in künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality sowie 3D - , als auch die Fähigkeit, unseren Kunden das beste Know-how in Bezug auf Innovationen wie Cloud Computing, Internet der Dinge und Big Data zu bieten, haben dafür gesorgt, dass Reply eine besondere Positionierung auf dem Markt genießt", so Mario Rizzante weiter.

"Heute heißen die neuen Investitionsfelder Quanten-Computing, neuronale Netze und Robotik: neue Horizonte der Innovation, an denen wir bereits mit dem Ziel arbeiten, diese möglichst rasch in unser Angebot an Beratung und technischen Lösungen zu integrieren", so Mario Rizzante abschließend.

Der Leiter des Konzernrechnungswesens, Dott. Giuseppe Veneziano, erklärt im Sinne von Absatz 2, Artikel 154-b des Finanzgesetzes, dass die Zahlen aus dieser Mitteilung den dokumentierten Ergebnissen, Bilanzbüchern und Buchungen entsprechen.

Reply Reply [MTA, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netz hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen angesichts der neuen Herausforderungen von Big Data, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com

Medienkontakt

Fabio Zappelli f.zappelli@reply.com Tel. +39 011 771 1594

Kontakt Investor Relations

Riccardo Lodigiani r.lodigiani@reply.com Tel. +39 011 771 1594 Michael Lückenkötter m.lueckenkoetter@reply.com Tel. +49 5241 5009 1017 13. März 2018

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.

