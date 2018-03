Windkraftanlagen werden seit Jahrzehnten immer größer und effizienter, aber General Electric (WKN:851144) bringt die Verbesserungen auf ein ganz neues Niveau. Kürzlich kündigte das Unternehmen eine 12-Megawatt (MW)-Offshore-Windkraftanlage an, die mit Betriebsbeginn im Jahr 2021 die größte ihrer Art sein wird.



Die neue Anlage ist immens groß und zeigt, wie weit die Windindustrie in wenigen Jahrzehnten gekommen ist. Eine 1-MW-Turbine ist keine große Sache mehr. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen Unternehmen Turbinen mit so großen Schaufeln herstellen, dass sie nicht einmal auf ein Fußballfeld passen. Vestas Wind Systems und Siemens sind seit Langem die branchenführenden Unternehmen bei großen Offshore-Windenergieanlagen, aber GE ...

