Adler Modemärkte AG: Dividendenvorschlag von EUR 0,05 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017

DGAP-Ad-hoc: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Dividende Adler Modemärkte AG: Dividendenvorschlag von EUR 0,05 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017 13.03.2018 / 13:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Haibach bei Aschaffenburg, 13. März 2018. Der Vorstand der Adler Modemärkte AG hat vorgeschlagen, die Dividendenzahlungen auf einem dem schwierigen Branchenumfeld angepassten Niveau wieder aufzunehmen und den Aktionären des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von EUR 0,05 (Vorjahr: EUR 0) pro Stückaktie auszuschütten. Die Dividendenrendite auf Basis des XETRA-Schlusskurses 2017 beträgt 0,8%. Der Aufsichtsrat hat den Vorschlag in seiner heutigen Sitzung gebilligt. Über die endgültige Annahme entscheidet die Hauptversammlung am 9. Mai in Aschaffenburg. Die Bilanzpräsentation für das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgt am 15. März 2018.

Kontakt: Adler Modemärkte AG Investor Relations Katrin Schreyer Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de

13.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Modemärkte AG Industriestraße Ost 1-7 63808 Haibach Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 633 0 Fax: +49 (0) 6021 633 1299 E-Mail: info@adler.de Internet: www.adlermode.com ISIN: DE000A1H8MU2 WKN: A1H8MU

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

663503 13.03.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1H8MU2

AXC0188 2018-03-13/13:32