Bad Marienberg - Im Geschäftsjahr 2017 schaffte die Von Roll (ISIN CH0003245351/ WKN 873209) nach mehreren verlustreichen Jahren den operativen Turnaround und erzielte ein positives Betriebsergebnis in Höhe von CHF 4,5 Millionen (Vorjahr: CHF -17,3 Millionen), so die Von Roll Holding AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

