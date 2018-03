Liebe Leser,

Geely hat nach dem Kauf von Anteilen an Daimler den Aufwärtsmarsch fortgesetzt. Dabei konnte die Aktie zuletzt noch einmal fast 3 % aufsatteln. Die nächsten Hürden könnten nun darüber entscheiden, ob es sogar in Richtung neuer Tops nach oben geht, merken Charttechniker an. Konkret: Die Aktie nähert sich nun Barrieren bei 2,80 Euro. Darüber warten 3 Euro als nächste Entscheidungsmarke. Dann ginge es bereits um die Eroberung des Rekordhochs bei 3,23 Euro, so die Perspektive ... (Frank Holbaum)

